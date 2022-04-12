У Маріуполі російські окупаційні війська застосували проти українських військових та цивільних осіб хімічну зброю.

– Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, – повідомили у полку Азов, який боронить Маріуполь.

Там додали, що хімічну зброю росіяни скинули з безпілотника.

Внаслідок хіматаки у людей спостерігаються дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром (ознака порушення живлення тканин головного мозку: порушення ходи, головний біль, нудота). В результаті цього люди можуть отримати інвалідність.

– Наслідки використання невідомої речовини уточняються, – додали в Азові.

Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило, що вірогідність використання рашистами хімічної зброї дуже висока.

Найстрашніше, що пропагандисти РФ відкрито анонсували атаку на Маріуполь.

11 квітня о 15.07 на каналі РИА Новости з’явився пост із закликом про використання хімзброї.

Терорист з “ДНР” Едуард Басурін закликав вбивати українських бійців хімічною зброєю через безсилля під час штурму Маріуполя.

– Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи – загалом, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір, – заявив терорист.