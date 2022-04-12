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Факты / Мир

Химатака в Мариуполе: Украина призывает ОБСЕ отреагировать на угрозы РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
обсє

В понедельник, 11 апреля, представительство Украины в Вене призвало ОБСЕ отреагировать на угрозу РФ использовать химоружие против украинских защитников в Мариуполе.

– Доверенные лица России угрожают использовать российские химические войска против украинских защитников Мариуполя. Будут ли российские дипломаты оспаривать угрозу химической атаки, как это сделали в отношении Точки-У и Краматорска? Остановите Россию, не дайте ей совершить это варварское преступление, – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице представительства в Twitter.

До этого украинский омбудсмен Людмила Денисова также сообщила, что представители оккупационной администрации “ДНР” уже открыто угрожают применить химическое оружие против украинских военных, обороняющихся на Азовстали в Мариуполе.

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