Российские оккупационные войска захватили в плен моряков грузового судна SMARTA и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

— На территории Мариупольского морского торгового порта, военными РФ были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии, и находившаяся на борту жена капитана судна, — отметила Денисова.

Она добавила, что по некоторым данным, их вывезли в направлении временно оккупированного Донецка.

18 человек – граждане Украины, 1 – гражданин Египта.

— Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков российские войска обстреливали судно, — подчеркнула Денисова.

Она рассказала, что сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и дальше должен был направляться в Турцию.

— Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта, — поделилась Людмила Денисова.