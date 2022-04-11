Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 47 день війни
Вбили Вбили
183 дитини
Поранили Поранили
>342 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 793 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Росіяни взяли у полон моряків вантажного судна SMARTA

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Росіяни взяли у полон моряків вантажного судна SMARTA

Російські окупаційні війська захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли у невідомому напрямку.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

– Hа території Маріупольського морського торгівельного порту, військовими РФ були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії, та дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту, – зазначила Денисова.

Вона додала, що за деякими даними їх вивезли у напрямку тимчасово окупованого Донецька.

18 осіб – громадяни України, 1 – громадянин Єгипту.

– Зв’язку із екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно, – наголосила Денисова.

Вона розповіла, що суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини.

– Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту, – поділилася Людмила Денисова.

Читайте
Росіяни викрадають цивільних і видають їх за "військовополонених" – Денісова

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка