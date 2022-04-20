Грузили стиральные машины на танки: жители Термаховки под Киевом о преступлениях военных РФ

Российские войска убивали мирных людей и разрушали дома местных жителей Термаховки под Киевом. Жители села, оставшиеся без дома, рассказали о кровавых зверствах армии Российской Федерации.

– Люди умерли, похоронили во дворе. На нашей улице умерло пять человек. Всего погибли шесть человек и еще двое. Один из них захоронен в лесу – неизвестно, кто это. Еще один неизвестный на перекрестке захоронен, – рассказал местный житель.

Люди, проживающие в селе Термаховка, остались даже без собственного дома. Местные жители, которым удалось выжить, шокированы агрессивными действиями российских военных.

– Погреб, была беседка построена, сарай, летняя кухня, дом. Не осталось ничего. Наши два дома больше всего пострадали. А тут корова сгорела. Здесь у меня была кровать, где лежала мать-инвалид. Прямо на кровати у нее оторвало ногу, она погибла. Мое счастье, что я выжил. Здесь осталось инвалидное кресло моей мамы, – отметил мужчина.

Другая жительница Термаховки рассказала, что российские военные вынесли из домов все вещи, не оставив даже базовой одежды. По ее словам, вражеские захватчики грузили стиральные машины и диваны на танки, а вещи, которые не смогли вынести, просто уничтожали.