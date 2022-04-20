Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 56 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>373 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Вантажили пральні машини на танки: жителі Термахівки під Києвом про злочини військових РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вантажили пральні машини на танки: жителі Термахівки під Києвом про злочини військових РФ

Російські війська вбивали мирних людей та руйнували будинки місцевих жителів Термахівки під Києвом. Мешканці села, які залишилися без домівки, розповіли про криваві звірства армії Російської Федерації.

– Люди померли, поховали у дворі. На нашій вулиці померло п’ятеро людей. А загалом шестеро осіб та ще двоє. Один з них похований у лісі – невідомо, хто це. Ще один невідомий на перехресті похований, – розповів місцевий житель.

Люди, які живуть у Термахівці, залишилися навіть без власного дому. Місцеві жителі, яким вдалося вижити, шоковані агресивними діями російських військових.

– Погріб, була бесідка побудована, сарай, літня кухня, хата. Не залишилося нічого. Наші два будинки найбільше постраждали. А тут корова згоріла. Тут у мене було ліжко, де лежала мати-інвалід. Прямо на ліжку їй відірвало ногу, вона загинула. Моє щастя, що я вижив. Тут залишилося інвалідне крісло моєї мами, – зазначив чоловік.

Фото: Факти ICTV

Інша мешканка Термахівки розповіла, що російські військові винесли з будинків всі речі, не залишивши навіть базовий одяг. За її словами, ворожі загарбники вантажили пральні машини та дивани на танки, а речі, які не змогли винести, просто знищували.

– Ще й гадили по домівках, у туалет ходили. Все буквально виносили, навіть одяг. Нам залишили абсолютно голі стіни. На БТР вантажили пральні машини, а на танки – дивани. У нашому дворі був танк та два БТР. Що не змогли винести – просто знищували, – поділилася мешканка села.

Читайте
Закликав до вбивств українців через соцмережі: затримано жителя Києва

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка