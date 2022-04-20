Вантажили пральні машини на танки: жителі Термахівки під Києвом про злочини військових РФ

Російські війська вбивали мирних людей та руйнували будинки місцевих жителів Термахівки під Києвом. Мешканці села, які залишилися без домівки, розповіли про криваві звірства армії Російської Федерації.

– Люди померли, поховали у дворі. На нашій вулиці померло п’ятеро людей. А загалом шестеро осіб та ще двоє. Один з них похований у лісі – невідомо, хто це. Ще один невідомий на перехресті похований, – розповів місцевий житель.

Люди, які живуть у Термахівці, залишилися навіть без власного дому. Місцеві жителі, яким вдалося вижити, шоковані агресивними діями російських військових.

– Погріб, була бесідка побудована, сарай, літня кухня, хата. Не залишилося нічого. Наші два будинки найбільше постраждали. А тут корова згоріла. Тут у мене було ліжко, де лежала мати-інвалід. Прямо на ліжку їй відірвало ногу, вона загинула. Моє щастя, що я вижив. Тут залишилося інвалідне крісло моєї мами, – зазначив чоловік.

Інша мешканка Термахівки розповіла, що російські військові винесли з будинків всі речі, не залишивши навіть базовий одяг. За її словами, ворожі загарбники вантажили пральні машини та дивани на танки, а речі, які не змогли винести, просто знищували.