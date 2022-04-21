Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 57 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>376 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Происшествия

Оккупанты обстреляли спальный район Харькова — есть погибшие

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV
Оккупанты обстреляли спальный район Харькова — есть погибшие

Российские оккупанты 21 апреля обстреляли Харьков. Снаряд попал в автомобиль. В результате чего погибли два человека.

Об этом сообщила Фактам ICTV советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

Обстрел произошел около шести часов вечера, оккупанты ударили по спальному району города.

Эту информацию подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

— Только что был обстрелян один из районов Харькова. Погибли люди, находившиеся в автомобиле. Они ехали по городу. В общем, ситуация сложная, потому что Харьков постоянно обстреливают, — отметил Терехов.

Читайте
В результате обстрелов Харькова вспыхнули пожары в нескольких многоэтажках

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: ГСЧС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка