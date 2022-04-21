Российские оккупанты 21 апреля обстреляли Харьков. Снаряд попал в автомобиль. В результате чего погибли два человека.

Об этом сообщила Фактам ICTV советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

Обстрел произошел около шести часов вечера, оккупанты ударили по спальному району города.

Эту информацию подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

— Только что был обстрелян один из районов Харькова. Погибли люди, находившиеся в автомобиле. Они ехали по городу. В общем, ситуация сложная, потому что Харьков постоянно обстреливают, — отметил Терехов.