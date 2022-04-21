В результате обстрелов Харькова вспыхнули пожары в нескольких многоэтажках

После вечерних обстрелов Харькова, на Салтовке вспыхнули пожары по меньшей мере в двух многоэтажках.

Также сообщается о возгорании припаркованных автомобилей в дворах этих домов.

Напоминаем, что в течение ночи враг периодически открывал огонь по окрестностям жилого района Салтовка в Харькове. По предварительной информации, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 57-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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