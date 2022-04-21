Російські окупанти 21 квітня обстріляли Харків. Снаряд потрапив в автомобіль. В результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомила Фактам ICTV радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

Обстріл трапився близько шостої години вечора, окупанти вдарили по спальному району міста.

Цю інформацію підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Щойно було обстріляно один з районів Харкова. Загинули люди, які перебували в авто. Вони їхали містом. Загалом ситуація складно, бо Харків постійно обстрілюють, – зазначив Терехов.