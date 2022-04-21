Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 57 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>376 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Окупанти обстріляли спальний район Харкова – є загиблі

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle Тетяна Доцяк журналістка Факти ICTV
Окупанти обстріляли спальний район Харкова – є загиблі

Російські окупанти 21 квітня обстріляли Харків. Снаряд потрапив в автомобіль. В результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомила Фактам ICTV радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

Обстріл трапився близько шостої години вечора, окупанти вдарили по спальному району міста.

Цю інформацію підтвердив і міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Щойно було обстріляно один з районів Харкова. Загинули люди, які перебували в авто. Вони їхали містом. Загалом ситуація складно, бо Харків постійно обстрілюють, – зазначив Терехов.

Читайте
Внаслідок обстрілів Харкова спалахнули пожежі у кількох багатоповерхівках

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: ДСНС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка