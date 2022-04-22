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Факты / Происшествия

Продавали несуществующие каски и бронежилеты: в Киеве задержали супругов мошенников

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Кіберполіція

Киберполиция Киева разоблачила мошенников, которые обманули покупателей более чем на 120 тыс. грн, размещая фейковые объявления в интернете. За совершение мошенничества злоумышленникам может грозить до восьми лет за решеткой.

Противоправную деятельность двух жителей столицы разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям Киева совместно с работниками Соломенской окружной прокуратуры Киева и следователями Соломенского управления полиции.

— Правонарушителями оказались супруги, размещавшие в тематических группах в мессенджерах и торговых платформах объявления о продаже бронежилетов, касок, наколенников и другой военной амуниции, — говорится в сообщении прессслужбы Киберполиции.

Мошенники получали предоплату у покупателей и не выполняли заказы. В общей сложности они обманули 15 граждан более чем на 120 тыс. грн.

Во время обыска в доме супругов правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые использовались в противоправных действиях.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы. Мужчине объявлено о подозрении, сейчас решается вопрос о объявлении подозрения его жене.

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Фото: Киберполиция

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Источник: Киберполиция

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