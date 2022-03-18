Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупреждает об очередной разновидности интернет-мошенничества: СМС-рассылке на телефон с сообщением о начислении денег.

Известно, что украинцам начали поступать сообщения с текстом: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu… И дальше идет ссылка.

Важно! Ни в коем случае не переходите по этой ссылке. Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан.

В центре напоминают, что уведомление о начислении денег не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию.

— Не переходите по любым сомнительным ссылкам, не проверив их. Всегда лучше позвонить на горячую линию того учреждения, от которого вы получили уведомление, и проверить подлинность полученного уведомления, — объясняют в ведомстве.

Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6,5 тыс. грн через приложение Дія, ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь.