Кіберполіція Києва викрила шахраїв, які ошукали покупців на понад 120 тис. грн, розміщуючи фейкові оголошення в інтернеті. За вчинення шахрайства зловмисникам може загрожувати до восьми років за ґратами.

Протиправну діяльність двох жителів столиці викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно з працівниками Солом’янської окружної прокуратури Києва та слідчими Солом’янського управління поліції.

— Правопорушниками виявилося подружжя, яке розміщувало у тематичних групах в месенджерах та торговельних платформах оголошення про продаж бронежилетів, касок, наколінників та іншої військової амуніції, – йдеться у повідомленні пресслужби Кіберполіції.

Шахраї отримували передплату у покупців та не виконували замовлень. Загалом вони ошукали 15 громадян на понад 120 тис. грн.

Під час обшуку в оселі подружжя правоохоронці вилучили мобільні телефони, що використовувалися у протиправних діях.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення. Чоловікові оголошено про підозру, наразі вирішується питання щодо оголошення підозри його дружині.

Фото: Кіберполіція