“Демилитаризуют” огороды: в селе на Днепропетровщине оккупанты попали в газовую трубу

Российские оккупанты попали ракетой по одному из сел в Днепровском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, потому что в том районе села никто не живет.Есть прилет в

— Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты. Людей там не было, потому что в том районе давно никто не живет, — заявил Валентин Резниченко.

Логику оккупантов сложно понять, потому что зачем целиться ракетой в окрестности села, где нет никаких военных объектов.

— Оккупанты продолжают целиться по “стратегическим” объектам. “Демилитаризуют” наши поля и огороды, — добавил Резниченко.