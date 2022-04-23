Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>387 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Происшествия

“Демилитаризуют” огороды: в селе на Днепропетровщине оккупанты попали в газовую трубу

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
“Демилитаризуют” огороды: в селе на Днепропетровщине оккупанты попали в газовую трубу

Российские оккупанты попали ракетой по одному из сел в Днепровском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, потому что в том районе села никто не живет.Есть прилет в

— Днепровском районе. Ракета прилетела на окраину села и оставила в земле огромную воронку глубиной более 4 метров. Задело газовую трубу низкого давления. На месте работают специалисты. Людей там не было, потому что в том районе давно никто не живет, — заявил Валентин Резниченко.

Логику оккупантов сложно понять, потому что зачем целиться ракетой в окрестности села, где нет никаких военных объектов.

— Оккупанты продолжают целиться по “стратегическим” объектам. “Демилитаризуют” наши поля и огороды, — добавил Резниченко.

Related video

Читайте
Три ракетных удара: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка