Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Надзвичайні події

“Демілітаризують” городи: у селі на Дніпропетровщині окупанти поцілили у газову трубу

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
“Демілітаризують” городи: у селі на Дніпропетровщині окупанти поцілили у газову трубу

Російські окупанти поцілили ракетою по одному із сіл у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав, бо в тому районі села ніхто не живе.

– Маємо прильот у Дніпровському районі. Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці. Людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе, – заявив Валентин Резніченко.

Логіку окупантів складно зрозуміти, бо навіщо цілитися ракетою в околиці села, де немає жодних військових об’єктів.

– Окупанти продовжують цілити по “стратегічним” об’єктам. “Демілітаризують” наші поля та городи, – додав Резніченко.

Related video

Читайте
Три ракетні удари: окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка