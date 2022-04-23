“Демілітаризують” городи: у селі на Дніпропетровщині окупанти поцілили у газову трубу

Російські окупанти поцілили ракетою по одному із сіл у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На щастя, в результаті події ніхто не постраждав, бо в тому районі села ніхто не живе.

– Маємо прильот у Дніпровському районі. Ракета прилетіла на околицю села і залишила у землі величезну воронку глибиною понад 4 метри. Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці. Людей там не було, бо у тому районі давно ніхто не живе, – заявив Валентин Резніченко.

Логіку окупантів складно зрозуміти, бо навіщо цілитися ракетою в околиці села, де немає жодних військових об’єктів.

– Окупанти продовжують цілити по “стратегічним” об’єктам. “Демілітаризують” наші поля та городи, – додав Резніченко.