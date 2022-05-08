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Сдетонировал кассетный боеприпас: на Днепропетровщине погиб 12-летний мальчик

Валентина Летяк редактор ленты
Сдетонировал кассетный боеприпас: на Днепропетровщине погиб 12-летний мальчик

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате детонации боеприпаса от кассетного снаряда погиб 12-летний мальчик, принесший опасную находку домой.

О гибели ребенка сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, в области это уже шестая смерть из-за таких боеприпасов, поэтому призвал людей не трогать взрывчатку, остающуюся после вражеских атак.

– Увидели подозрительный предмет – зовите спасателей или полицию. Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки в том, что некоторое время после обстрела она остается опасной, – советует председатель ОВА.

Несколько дней назад в результате обстрела российскими войсками пострадала железнодорожная инфраструктура Днепропетровской области. К счастью, среди железнодорожников нет жертв и раненых.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Валентин Резніченко

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