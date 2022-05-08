Авиаудар по школе в Белогоровке и второй этап эвакуации из Азовстали: самое главное на 74-е сутки войны (онлайн)

Сегодня начались 74-е сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с ВСУ, в то же время под временной оккупацией остаются отдельные территории в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Враг продолжает массированные ракетные обстрелы городов Украины, за минувшие сутки взрывы раздавались в Одессе, Николаевской и Сумской областях.

Украинская армия провела успешные наступательные действия в Запорожской области: российские войска были успешно выбиты из населенного пункта Пологи, еще более сотни раненых десантников РФ “нашлись” в населенном пункте Бурчак.

Едва ли не самым важным достижением по спасению мирных жителей Мариуполя стала эвакуация всех женщин, детей и людей преклонного возраста из Азовстали.

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