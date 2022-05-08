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Они заплатят за эти жизни…
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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |
Авиаудар по школе в Белогоровке и второй этап эвакуации из Азовстали: самое главное на 74-е сутки войны (онлайн)

Авиаудар по школе в Белогоровке и второй этап эвакуации из Азовстали: самое главное на 74-е сутки войны (онлайн)

Сегодня начались 74-е сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с ВСУ, в то же время под временной оккупацией остаются отдельные территории в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Враг продолжает массированные ракетные обстрелы городов Украины, за минувшие сутки взрывы раздавались в Одессе, Николаевской и Сумской областях.

Украинская армия провела успешные наступательные действия в Запорожской области: российские войска были успешно выбиты из населенного пункта Пологи, еще более сотни раненых десантников РФ “нашлись” в населенном пункте Бурчак.

Едва ли не самым важным достижением по спасению мирных жителей Мариуполя стала эвакуация всех женщин, детей и людей преклонного возраста из Азовстали.

О важнейших событиях дня — в текстовой трансляции на Фактах ICTV

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Прямая трансляция
00:48 - 08 мая

$900 млн в день — столько Россия может тратить на войну с Украиной.

По словам главного редактора военного издания Sofrep Шона Спунтса, эта сумма включает в себя выплаты российским солдатам, обеспечение их боеприпасами, а также стоимость ремонта утерянной или поврежденной военной техники.

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00:44 - 08 мая

Россия “анонсировала” 8 мая ракетные удары по западным областям, обвинить в которых планирует Украину.

Судя по сообщению межведомственного координационного штаба РФ, оккупанты хотят ударить из Точки-У по Львовской и Волынской областях.

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00:36 - 08 мая

Украинская власть не позволит создать “Херсонскую народную республику”. Для освобождения оккупированных территорий ВСУ будут убивать столько российских военных, сколько понадобится.

— Будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области навсегда забыли словосочетание “российская оккупация”. Это будет точно, – заверил Подоляк.

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00:33 - 08 мая

Украина готовит второй этап эвакуации из Азовстали.

— Готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи, – сказал президент Зеленский.

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00:26 - 08 мая

Из-под завалов школы в Белогоровке в Луганской области, на которую Россия сбросила авиабомбу, достали тела двух погибших. Поиск людей продолжат уже 8 мая.

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