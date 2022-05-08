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Здетонував касетний боєприпас: на Дніпропетровщині загинув 12-річний хлопчик

Валентина Летяк редакторка стрічки
Здетонував касетний боєприпас: на Дніпропетровщині загинув 12-річний хлопчик

У Синельниківському районі Дніпропетровській області внаслідок детонації боєприпасу від касетного снаряду загинув 12-річний хлопчик, який приніс небезпечну знахідку додому.

Про загибель дитини повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, в області це шоста смерть через такі боєприпаси, тому закликав людей не чіпати вибухівку, що лишається після ворожих атак.

– Побачили підозрілий предмет – кличте рятувальників або поліцію. Касетні боєприпаси підступні. Особливість цієї вибухівки у тому, що якийсь час після обстрілу вона лишається небезпечною, – радить голова ОВА.

Кілька днів тому внаслідок обстрілу російськими військами постраждала залізнична інфраструктура Дінпропетровської області. На щастя, серед залізничників немає жертв та поранених.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Валентин Резніченко

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