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Помогал оккупантам и отправил в плен патриота: херсонского депутата подозревают в госизмене

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Помогал оккупантам и отправил в плен патриота: херсонского депутата подозревают в госизмене

Депутату Херсонского областного совета сообщили о подозрении в государственной измене, которое было совершено в условиях военного положения.

— После незаконного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины подозреваемый для сохранения своего статуса вступил в контакт с представителями армии страны-агрессора и спецслужбами, находящимися на временно оккупированной территории Херсонской области, — отметили в генпрокуратуре.

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Более того, депутат облсовета 16 апреля помогал захватчикам захватить здание одного из городских советов на территории области.

— Также он убеждал местных жителей не противодействовать оккупантам раздавать так называемую гуманитарную помощь. Кроме того, подозреваемый предоставил представителям РФ информацию о местном жителе, защищавшем интересы общины. Это стало основанием для незаконного лишения свободы этого мужчины, — отметили в прокуратуре.

Правоохранители не называли имя подозреваемого. Они только опубликовали фото предателя с затуманенным лицом.

Однако уже стало известно, что речь идет о депутате Херсонского областного совета Виталие Булюке.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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