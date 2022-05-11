Помогал оккупантам и отправил в плен патриота: херсонского депутата подозревают в госизмене

Депутату Херсонского областного совета сообщили о подозрении в государственной измене, которое было совершено в условиях военного положения.

— После незаконного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины подозреваемый для сохранения своего статуса вступил в контакт с представителями армии страны-агрессора и спецслужбами, находящимися на временно оккупированной территории Херсонской области, — отметили в генпрокуратуре.

Более того, депутат облсовета 16 апреля помогал захватчикам захватить здание одного из городских советов на территории области.

— Также он убеждал местных жителей не противодействовать оккупантам раздавать так называемую гуманитарную помощь. Кроме того, подозреваемый предоставил представителям РФ информацию о местном жителе, защищавшем интересы общины. Это стало основанием для незаконного лишения свободы этого мужчины, — отметили в прокуратуре.

Правоохранители не называли имя подозреваемого. Они только опубликовали фото предателя с затуманенным лицом.

Однако уже стало известно, что речь идет о депутате Херсонского областного совета Виталие Булюке.