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Допомагав окупантам та відправив у полон патріота: херсонського депутата підозрюють у держзраді

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Допомагав окупантам та відправив у полон патріота: херсонського депутата підозрюють у держзраді

Депутату Херсонської обласної ради повідомили про підозру у державній зраді, яка була вчинена в умовах воєнного стану.

– Після незаконного вторгнення збройних сил РФ на територію України, підозрюваний, для збереження свого статусу вступив в контакт із представниками армії країни-агресора та спецслужбами, які перебувають на тимчасово окупованій території Херсонської області, – зазначили у генпрокуратурі.

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Ба більше, депутат облради 16 квітня допомагав загарбникам захопити будівлю однієї з міських рад на території області.

– Також він переконував місцевих мешканців не протидіяти окупантам роздавати так звану гуманітарну допомогу. Крім того, підозрюваний надав представникам РФ інформацію про місцевого мешканця, який захищав інтереси громади. Це стало підставою для незаконного позбавлення волі цього чоловіка, – наголосили у прокуратурі.

Правоохоронці не називали імені підозрюваного. вони лише опублікували фото зрадника із заблюреним обличчям.

Проте вже стало відомо, що йдеться про депутата Херсонської обласної ради Віталія Булюку.

 

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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