Лично сопровождал колонны вражеской техники: жителя Сумщины подозревают в госизмене

Местному жителю Сумской области сообщили о подозрении за сотрудничество с российскими военнослужащими. Мужчина передавал захватчикам информацию о безопасных путях передвижения и местонахождении Вооруженных сил Украины.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, житель села Боромля под Сумами после полномасштабного вторжения РФ добровольно начал сотрудничать с оккупантами. Благодаря радиостанции мужчина передавал врагу безопасные пути для передвижения на территории Боромлянской ОТО.

Кроме того, местный житель сливал местонахождение представителей Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований, а также лично начал сопровождать колонны вражеской военной техники России.

Сейчас мужчину задержали, следователи решают вопрос об избрании меры пресечения. Фигуранту дела сообщили о подозрении в государственной измене по части 1 статьи 111 действующего Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по статье УК предусматривает тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет с возможной конфискацией имущества. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Ахтырского районного отдела полиции ГУ Нацполиции в Сумской области.