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Факты / Происшествия

Число жертв уточняется: россияне нанесли удар по военному объекту на Ровенщине

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Число жертв уточняется: россияне нанесли удар по военному объекту на Ровенщине

Вблизи Ровно на Костопольском направлении сообщают о прилетах вражеских снарядов и взрывы.

В местных Telegram-каналах сообщают, что в соответствующем направлении выехали около десятка скорых и автомобили ГСЧС с мигалками.

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Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль подтвердил попадание вражеских ракет по территории области.

— По территории области нанесен ракетный удар, объект военной инфраструктуры. Число жертв и масштабы разрушений уточняются, — рассказал Коваль в видеообращении.

В пятницу, 20 мая, практически по всей территории Украины несколько раз звучала воздушная тревога. Всего известно о попадании ракет в пяти областях – в Одесской, Николаевской, Полтавской, Житомирской и Харьковской областях.

Факты ICTV рассказывают, сколько человек пострадало в результате обстрелов войсками РФ 20 мая и о каких разрушениях уже есть официальная информация.

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