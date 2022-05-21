Травень, 21 в 12:14

Поблизу Рівного на Костопільському напрямку повідомляють про прильоти ворожих снарядів та вибухи.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що у відповідному напрямку виїхали близько десятка швидких та автомобілі ДСНС із мигалками.

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Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль підтвердив влучання ворожих ракет по території області.

— По території області завдано ракетного удару, об’єкт військової інфраструктури. Кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються, – розповів Коваль у відеозверненні.

У п’ятницю, 20 травня, практично на всій території України кілька разів звучала повітряна тривога. Усього відомо про попадання ракет у п’яти областях – на Одещині, Миколаївщині, Полтавщині, Житомирщині та Харківщині.

Факти ICTV розповідають, скільки осіб постраждало внаслідок обстрілів військами РФ 20 травня та про які руйнування вже є офіційна інформація.