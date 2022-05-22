Май, 22 в 8:46

На западе Германии пронеслось три торнадо: ветер срывал крыши домов, ломал деревья, по меньшей мере 43 человека пострадали.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По данным полиции, в результате ураганных ветров пострадали 43 человека.

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В городе Падерборн торнадо сорвало крыши, а обломки были разбросаны на километры. В полиции сообщили, что 10 человек получили серьезные травмы, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

— Листовой металл, изоляция и другие материалы были унесены ветром на километры. Бесчисленное количество крыш сорвано или сильно повреждено. Много деревьев упало на автомобили, — сообщила полиция в Падерборне, население которого составляет около 150 000 человек.

Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщили, что в городе Виттгерт, в 180 км к юго-западу от Падерборна, погиб 38-летний мужчина. По данным полиции, он получил удар током в затопленном подвале.

Город Липпштадт, расположенный примерно в 30 км от Падерборна, также пострадал от торнадо, хотя сообщений о пострадавших пока не поступало.

В соседнем Хеллингхаузене с крыши церковной башни ветер сорвал шпиль, а обломки разбросаны по церковному двору.

Стоит отметить, что в Германии обычно бывает несколько торнадо в год, но большинство из них кратковременны и не наносят значительного ущерба.

Сейчас же количество торнадо, зарегистрированных в Европе, в последние годы увеличивается.