Травень, 22 в 8:46

На заході Німеччини пронеслося три торнадо: вітер зривав дахи будинків, ламав дерева, щонайменше 43 людини постраждали.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За даними поліції, внаслідок ураганних вітрів постраждали 43 особи.

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У місті Падерборн торнадо зірвало дахи, а уламки розкидані на кілометри. У поліції повідомили, що 10 людей отримали серйозні травми, одна жінка перебуває у тяжкому стані.

– Листовий метал, ізоляція та інші матеріали віднесло вітром на кілометри. Численна кількість дахів зірвана або сильно пошкоджена. Багато дерев впало на автомобілі, – повідомила поліція у Падерборні, населення якого складає близько 150 000 людей.

Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомили, що у місті Віттгерт, за 180 км на південний захід від Падерборна, загинув 38-річний чоловік. Він отримав удар струмом у затопленому підвалі.

Місто Ліппштадт, розташоване приблизно за 30 км від Падерборна, також постраждало від торнадо, хоча повідомлень про травмованих поки що не надходило.

У сусідньому Хеллінгхаузені з даху церковної вежі вітер зірвав шпиль, а уламки розкидані церковним двором.

Варто зазначити, що у Німеччині зазвичай буває кілька торнадо на рік, але більшість із них короткочасні та не завдають значної шкоди.

Зараз кількість торнадо, зареєстрованих у Європі, останніми роками збільшується.