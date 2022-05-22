На заході Німеччини пронеслися торнадо: пошкоджено будинки, травмовано 43 особи
На заході Німеччини пронеслося три торнадо: вітер зривав дахи будинків, ламав дерева, щонайменше 43 людини постраждали.
Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
За даними поліції, внаслідок ураганних вітрів постраждали 43 особи.
У місті Падерборн торнадо зірвало дахи, а уламки розкидані на кілометри. У поліції повідомили, що 10 людей отримали серйозні травми, одна жінка перебуває у тяжкому стані.
– Листовий метал, ізоляція та інші матеріали віднесло вітром на кілометри. Численна кількість дахів зірвана або сильно пошкоджена. Багато дерев впало на автомобілі, – повідомила поліція у Падерборні, населення якого складає близько 150 000 людей.
Neue spektakuläre Bilder und Videos vom #Tornado (Schäden gehen bis F3) aus #paderborn!!
Absolute Seltenheit#Unwetter pic.twitter.com/CByPOI6n6J
— Robert Boni ????????#climateActionNow ???????? (@RobertBoni6) May 20, 2022
Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомили, що у місті Віттгерт, за 180 км на південний захід від Падерборна, загинув 38-річний чоловік. Він отримав удар струмом у затопленому підвалі.
Місто Ліппштадт, розташоване приблизно за 30 км від Падерборна, також постраждало від торнадо, хоча повідомлень про травмованих поки що не надходило.
Tornado Blick von Höxter auf Lütmarschen @sturmwetter1703 @Kachelmannwettr @DWD_presse @Tornadoliste @tornadomap_org @MichaelHutter6 pic.twitter.com/xtCN6Rpojr
— Nils (@Aturex420) May 20, 2022
У сусідньому Хеллінгхаузені з даху церковної вежі вітер зірвав шпиль, а уламки розкидані церковним двором.
Варто зазначити, що у Німеччині зазвичай буває кілька торнадо на рік, але більшість із них короткочасні та не завдають значної шкоди.
Зараз кількість торнадо, зареєстрованих у Європі, останніми роками збільшується.