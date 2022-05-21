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Поваленные деревья и песчаная буря: последствия мощного урагана в Ровно

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Поваленные деревья и песчаная буря: последствия мощного урагана в Ровно
Фото: Depositphotos

Сильный ветер накрыл некоторые районы под Ровно — ураган повалил деревья на дороги и усложнил автомобильное сообщение.

Местные жители сняли последствия стихии, и разместили кадры в сети.

Мощные порывы ветра пришли в Украину из Германии, а через нее — из Польши.

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Сегодня значительная непогода зафиксирована в селе Грушвица, где ураган застал фермеров за работами в поле.

На видео заметна сельхозтехника, оказавшаяся в эпицентре песчаной бури.

Также сообщается, что мощные порывы ветра повалили несколько деревьев в самом городе Ровно на перекрестке улиц Чернышева-Поповича. Обваленные стволы перекрыли полосу проезжей части.

В связи с непогодой ровенских водителей призывают быть максимально осторожными за рулем.

Также местным жителям рекомендуют не оставаться под деревьями во время урагана и не парковать машины возле деревьев.

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