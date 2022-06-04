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Факты / Происшествия

Нашли предсмертную записку: в Одессе 11-летняя девочка выпрыгнула из окна

Юля Захарченко, редактор ленты
Напад на поліцейського в Івано-Франківську
Фото: Нацполиция

В Одессе 11-летняя девочка выпрыгнула из окна своей квартиры. Ребенка нашли соседи еще живым, однако девочка умерла по дороге в больницу.

По данным Национальной полиции, ребенок выпрыгнул, когда никого не было дома, из окна своего жилья на четвертом этаже многоэтажки на улице Генерала Вишневского.

Соседи нашли во дворе дома девочку еще живую. Местные жители сразу вызвали медицинских работников, однако в карете скорой помощи, по дороге в больницу, ребенок умер.

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Во время осмотра жилья семьи 11-летней девочки обнаружили предсмертную записку, однако в полиции не уточнили, что именно на ней было написано.

Правоохранители выясняют все обстоятельства семейной трагедии и решают вопрос о квалификации чрезвычайного происшествия. Сейчас следствие продолжается.

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Источник: Нацполиция
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