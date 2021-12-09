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В Киеве мужчина на глазах семьи выпрыгнул из окна многоэтажки, его спасли

Наташа Тарчевська редактор ленты
В Киеве мужчина на глазах семьи выпрыгнул из окна многоэтажки, его спасли

В Киеве спасли жизнь 28-летнего парня, который выпрыгнул из окна многоэтажки.

Инцидент произошел утром 9 декабря в доме на Харьковском шоссе 67-А (Дарницкий район столицы).

Прибывшим по вызову полицейским понадобилась помощь спасателей ГСЧС, поскольку парня нашли на козырьке подъезда.

Выяснилось, что пострадавший проживал на седьмом этаже этого дома. Свидетелями попытки самоубийства мужчины стали мать и родной брат.

Медики госпитализировали его с признаками жизни, однако сейчас пострадавший остается без сознания.

Все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители.

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Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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