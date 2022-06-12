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Факти / Надзвичайні події

Розбиті авто та будинки: з’явилося відео після ракетних обстрілів у Чорткові

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Розбиті авто та будинки: з’явилося відео після ракетних обстрілів у Чорткові
Фото: Факти ICTV

Внаслідок ракетного удару по Чорткову постраждало 22 людей, серед яких є діти. Глава Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш оприлюднив відео з місця обстрілу.

На записах можна помітити руїни домівок та шматки заліза замість автомобілей. Внаслідок ракетного удару зруйновано щонайменше чотири п’ятиповерхові будинки.

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– На відео п’ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають. Я дякую усім рятувальникам, хто ризикуючи власним життям визволяв з-під завалів людей. За фактом злочину порушено кримінальне провадження Службою безпеки України. Ми не пробачимо, – наголосив глава Тернопільської ОВА.

Внаслідок вибуху в Чорткові частково зруйновано військовий об’єкт та чотири будинки. Загалом зафіксовано чотири прильоти, всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря.

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