Июнь, 27 в 22:42

В Лисичанске российские войска обстреляли из ракетных систем залпового огня Ураган мирных жителей, которые набирали воду прямо на улице от подвезенной цистерны. Об очередных зверствах РФ сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В результате российских обстрелов погибли восемь мирных жителей, еще 21 человека доставили в больницу. Пять человек после получения медицинской помощи остались в Лисичанске, а 16 жителей города эвакуировали в больницы в других областях.

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По словам главы Луганской ОВА, среди погибших и раненых есть подростки. Умер парень 2007 года рождения, также получил ранение паренек 2008 года рождения.

Гайдай подчеркнул, что российские войска штурмуют Лисичанск, к тому же постоянно уничтожают город из всего возможного оружия, а количественное преимущество сейчас на стороне врага. Нашим защитникам не хватает дальнобойной артиллерии, которую могут предоставить партнеры и союзники Украины.

Последние два дня в Лисичанск не могут завезти гуманитарные товары. Однако город держится на заранее сделанных запасах, в частности больницу укомплектовали необходимыми медикаментами.