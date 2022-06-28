Червень, 27 в 22:42

У Лисичанську російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню Ураган мирних жителів, які набирали воду прямо на вулиці від підвезеної цистерни. Про чергові звірства РФ повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Внаслідок російських обстрілів загинуло восьмеро мирних жителів, ще 21 людину доставили до лікарні. П’ятеро людей після отримання медичної допомоги залишилися у Лисичанську, а 16 жителів міста евакуювали до лікарень в інші області.

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За словами глави Луганської ОВА, серед загиблих та поранених є підлітки. Помер хлопець 2007 року народження, також дістав поранення хлопець 2008 року народження.

Гайдай наголосив, що російські війська штурмують Лисичанськ, до того ж постійно знищують місто з усієї можливої зброї, а кількісна перевага перебуває на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає далекобійної артилерії, яку можуть надати партнери та союзники України.

Останні два дні до Лисичанська не можуть завезти гуманітарні товари. Однак місто тримається заздалегідь зроблених запасах, зокрема, лікарню укомплектували необхідними медикаментами.