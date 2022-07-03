Второе убийство за неделю. В Хургаде акула снова напала на человека

Июль, 03 в 17:27

За последнюю неделю в районе Сахл-Хашиш к югу от Хургады две женщины подверглись нападению со стороны акулы и погибли.

О нападениях акул в курортном городе на побережье Красного моря Египта сообщило министерство окружающей среды.

— Две женщины подверглись нападению акулы во время купания в районе Сахл-Хашиш к югу от Хургады, — сообщили в министерство.

В заявлении не приводится никаких подробностей об их личностях.

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Из-за инцидента на три дня закрыли все пляжи в этом районе.

Напомним, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина, на которую напала акула, борется, прежде чем вокруг нее образовалась лужа крови.

Красное море является популярным туристическим направлением, где акулы встречаются часто, но нападения акул в этом районе случаются редко. Ранее это случилось в 2020 году, когда украинский мальчик потерял руку, а египтянин — ногу.

Источник: The Sun Daily

Фото: Ramon Carretero | Dreamstime.com