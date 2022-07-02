Июль, 02 в 15:08

В пятницу, 1 июля, в египетском городе Хургада акула напала на женщину, которая плавала в Красном море.

Жуткий инцидент произошел на гостиничном пляже недалеко от пирса. Туристку вытащили из воды без руки и ноги, а в результате полученных травм она скончалась.

На видео, которое появилось в сети, можно увидеть, что туристы звали на помощь, однако никто из спасателей не пришел. Впоследствии женщине бросили веревку в воду, однако она не смогла ее достать.

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После трагедии египетские власти на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бэй.

По данным СМИ, погибшей оказалась 68-летняя австрийка Элизабет Сквайр. Она проживала в Хургаде на постоянной основе, была замужем за местным жителем.

Последний случай нападения акулы на человека здесь был в 2020 году. Тогда пострадали мать и сын из Украины. 12-летнему мальчику пришлось ампутировать руку. А гид, пытавшийся спасти отдыхающих, потерял ногу.