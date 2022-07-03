Друге вбивство за тиждень. У Хургаді акула знов напала на людину
За останній тиждень у районі Сахль Хашиш на південь від Хургади дві жінки зазнали нападу з боку акули та загинули.
Про напади акул у курортному місті на узбережжі Червоного моря Єгипту повідомило міністерство довкілля.
– Дві жінки зазнали нападу акули під час купання в районі Сахл-Хашиш на південь від Хургади, – повідомили у міністерстві.
У заяві не наведено жодних подробиць про їхні особи.
Через інцидент на три дні закрили всі пляжі у цьому районі.
Нагадаємо, що раніше в соцмережах з’явилося відео, на якому жінка, на яку напала акула, бореться, перш ніж довкола неї утворилася калюжа крові.
Червоне море є популярним туристичним напрямом, де часто зустрічаються акули, але напади акул у цьому районі трапляються рідко. Раніше це сталося у 2020 році, коли український хлопчик втратив руку, а єгиптянин — ногу.
Джерело: The Sun Daily
Фото: Ramon Carretero | Dreamstime.com