Друге вбивство за тиждень. У Хургаді акула знов напала на людину

Липень, 03 в 17:27

За останній тиждень у районі Сахль Хашиш на південь від Хургади дві жінки зазнали нападу з боку акули та загинули.

Про напади акул у курортному місті на узбережжі Червоного моря Єгипту повідомило міністерство довкілля.

– Дві жінки зазнали нападу акули під час купання в районі Сахл-Хашиш на південь від Хургади, – повідомили у міністерстві.

У заяві не наведено жодних подробиць про їхні особи.

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Через інцидент на три дні закрили всі пляжі у цьому районі.

Нагадаємо, що раніше в соцмережах з’явилося відео, на якому жінка, на яку напала акула, бореться, перш ніж довкола неї утворилася калюжа крові.

Червоне море є популярним туристичним напрямом, де часто зустрічаються акули, але напади акул у цьому районі трапляються рідко. Раніше це сталося у 2020 році, коли український хлопчик втратив руку, а єгиптянин — ногу.

Джерело: The Sun Daily

Фото: Ramon Carretero | Dreamstime.com