В Афинах горят леса — эвакуирован город

Июль, 04 в 17:14

4 июля на севере Афин бушевал большой лесной пожар, из-за которого власти были вынуждены эвакуировать ближайшие прибрежные города.

Сильный ветер раздул пламя в районе Схиматари, примерно в 50 км от столицы. Пожар произошел из-за резкого повышения температуры воздуха.

Чиновники призвали жителей покинуть город Дилеси и остановили движение местных поездов. Более 100 пожарных при поддержке четырех самолетов и двух вертолетов борются с огнем.

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Аварийные бригады также пытаются потушить пожар в районе Ахайи на юге полуострова Пелопоннес, откуда были эвакуированы четыре села.

В прошлом году лесные пожары в Греции уничтожили около 300 тысяч акров леса и кустарников. Греция пережила сильнейшую жару за 30 лет.

Летом 2018 года сильные лесные пожары в Греции унесли жизни 102 человек. Тогда стихия охватила приморский город Мати и близлежащие районы недалеко от Афин.

Источник: Еkathimerini

Фото: скрин с видео