В Афинах горят леса — эвакуирован город
4 июля на севере Афин бушевал большой лесной пожар, из-за которого власти были вынуждены эвакуировать ближайшие прибрежные города.
Сильный ветер раздул пламя в районе Схиматари, примерно в 50 км от столицы. Пожар произошел из-за резкого повышения температуры воздуха.
Чиновники призвали жителей покинуть город Дилеси и остановили движение местных поездов. Более 100 пожарных при поддержке четырех самолетов и двух вертолетов борются с огнем.
Аварийные бригады также пытаются потушить пожар в районе Ахайи на юге полуострова Пелопоннес, откуда были эвакуированы четыре села.
В прошлом году лесные пожары в Греции уничтожили около 300 тысяч акров леса и кустарников. Греция пережила сильнейшую жару за 30 лет.
Летом 2018 года сильные лесные пожары в Греции унесли жизни 102 человек. Тогда стихия охватила приморский город Мати и близлежащие районы недалеко от Афин.
Источник: Еkathimerini
Фото: скрин с видео