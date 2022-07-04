В Афінах палають ліси – евакуйовано місто

Липень, 04 в 17:14

4 липня на півночі Афін вирувала велика лісова пожежа, через яку влада була змушена евакуювати найближчі прибережні міста.

Сильний вітер роздмухав полум’я в районі Схіматарі, приблизно за 50 км від столиці. Пожежа сталася через різке підвищення температури повітря.

Чиновники закликали мешканців залишити місто Ділесі та зупинили рух місцевих потягів. Понад 100 пожежників за підтримки чотирьох літаків та двох вертольотів борються з вогнем.

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Аварійні бригади також намагаються загасити пожежу в районі Ахайї на півдні півострова Пелопоннес, звідки було евакуйовано чотири села.

Минулого року у Греції лісові пожежі знищили близько 300 тисяч акрів лісу та чагарників. Греція пережила сильну спеку за останні 30 років.

Влітку 2018 року сильні лісові пожежі у Греції забрали життя 102 людей. Тоді стихія охопила приморське місто Маті та довколишні райони неподалік Афін.

Джерело: Еkathimerini

Фото: скрін з відео