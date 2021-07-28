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Юлія Захарченко |

Лесные пожары в Греции: огонь направляется к Афинам

Вогонь, огонь, пожар, пожежа

В Греции вспыхнули лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стамата и Родополи, расположенных в восточной части Аттики.

Служба гражданской защиты разослала жителям этого района СМС-уведомления с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламя усложняет сильный ветер (около 6 баллов — скорость от 10,8 до 13,8 м/с). Пожарные службы опасаются, чтобы пламя не перешло на соседние населенные пункты.

Согласно последним данным, огонь вспыхнул в нескольких местах. Пожарные делают все возможное, чтобы затушить пламя.

Местное население села Галини эвакуировали, огонь направляется в сторону Диониса. Для ликвидации пожара задействовали наземные и воздушные подразделения спасательных служб.

В частности, на месте происшествия работают 68 пожарных, помощь которым оказывают три наземных подразделения. Также задействовали 22 единицы техники, четыре самолета и пять вертолетов.

Спасатели смогли потушить одно возгорание, возникшее в лесной зоне в пригороде Афин. На месте события работали 15 пожарных, семь единиц специальной техники и один вертолет.

Фото: Pexels

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