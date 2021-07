В Греции вспыхнули лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стамата и Родополи, расположенных в восточной части Аттики.

Служба гражданской защиты разослала жителям этого района СМС-уведомления с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Wildfires in the area of Stamata, in north-eastern Athens, Greece, 27 July 2021. Firefighting forces are operating in the area to contain a wildfire that broke out earlier in the day. ???? epa / ANA-MPA / @YannisKolesidis #wildfire #wildfires #Greece #epaphotos pic.twitter.com/Pp3DwPxcs5

Ликвидацию пламя усложняет сильный ветер (около 6 баллов — скорость от 10,8 до 13,8 м/с). Пожарные службы опасаются, чтобы пламя не перешло на соседние населенные пункты.

Согласно последним данным, огонь вспыхнул в нескольких местах. Пожарные делают все возможное, чтобы затушить пламя.

Местное население села Галини эвакуировали, огонь направляется в сторону Диониса. Для ликвидации пожара задействовали наземные и воздушные подразделения спасательных служб.

Hellenic Red Cross teams are on the ground in Stamata, Attica, where a wildfire is raging. ????

They’re helping firefighters and supporting people who have been evacuated. ????‍???????? pic.twitter.com/CRwU8qSk7E

— IFRC Europe (@IFRC_Europe) July 27, 2021