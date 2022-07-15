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Факты / Происшествия

В Николаеве системы ПВО сбили российскую ракету

Юля Захарченко, редактор ленты
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В Николаеве системы ПВО сбили российскую ракету
Фото: Getty Images

В Николаеве системы противовоздушной обороны сбили российскую ракету. Информацию об этом подтвердили в Вооруженных силах Украины.

В Николаевской области продолжается сигнал воздушной тревоги с 22.23, то есть уже более одного часа.

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По состоянию на 23.20, воздушная тревога раздается в девяти областях Украины. Среди них – Луганская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Винницкая, Житомирская и Киевская область, а также в Киеве и Никопольском районе.

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