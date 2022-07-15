Июль, 14 в 23:20

В Николаеве системы противовоздушной обороны сбили российскую ракету. Информацию об этом подтвердили в Вооруженных силах Украины.

В Николаевской области продолжается сигнал воздушной тревоги с 22.23, то есть уже более одного часа.

Сейчас смотрят

По состоянию на 23.20, воздушная тревога раздается в девяти областях Украины. Среди них – Луганская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Винницкая, Житомирская и Киевская область, а также в Киеве и Никопольском районе.