Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Днепропетровской области возле Никополя раздались взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
В Днепропетровской области возле Никополя раздались взрывы
Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области возле города Никополь раздались взрывы во время воздушной тревоги в Никопольском районе.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко подтвердил, что возле Никополя зафиксировали “прилеты”. Он призвал местных жителей оставаться дома и не сообщать подробности.

Сейчас смотрят

Сейчас воздушная тревога раздается в Луганской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях и в Киеве.

Читайте
В Херсонской области раздаются взрывы возле российской базы в Раденске

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка