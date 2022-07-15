Июль, 14 в 22:27

В Днепропетровской области возле города Никополь раздались взрывы во время воздушной тревоги в Никопольском районе.

Начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко подтвердил, что возле Никополя зафиксировали “прилеты”. Он призвал местных жителей оставаться дома и не сообщать подробности.

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Сейчас воздушная тревога раздается в Луганской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях и в Киеве.