У Миколаєві системи ППО збили російську ракету
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У Миколаєві системи протиповітряної оборони збили російську ракету. Інформацію про це підтвердили у Збройних силах України.
У Миколаївській області триває сигнал повітряної тривоги з 22.23, тобто вже понад одну годину.
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Станом на 23.20, повітряна тривога лунає у дев’яти областях України. Серед них – Луганська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька, Житомирська та Київська область, а також у Києві та Нікопольському районі.