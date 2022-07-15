Липень, 14 в 23:20

У Миколаєві системи протиповітряної оборони збили російську ракету. Інформацію про це підтвердили у Збройних силах України.

У Миколаївській області триває сигнал повітряної тривоги з 22.23, тобто вже понад одну годину.

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Станом на 23.20, повітряна тривога лунає у дев’яти областях України. Серед них – Луганська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька, Житомирська та Київська область, а також у Києві та Нікопольському районі.