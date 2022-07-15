Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві системи ППО збили російську ракету

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Миколаєві системи ППО збили російську ракету
Фото: Getty Images

У Миколаєві системи протиповітряної оборони збили російську ракету. Інформацію про це підтвердили у Збройних силах України.

У Миколаївській області триває сигнал повітряної тривоги з 22.23, тобто вже понад одну годину.

Зараз дивляться

Станом на 23.20, повітряна тривога лунає у дев’яти областях України. Серед них – Луганська, Сумська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька, Житомирська та Київська область, а також у Києві та Нікопольському районі.

Читайте
У Дніпропетровській області біля Нікополя пролунали вибухи

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка