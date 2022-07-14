В Виннице ракетный удар полностью уничтожил центр Нейромед: предварительно есть погибшие
Сегодня, 14 июля, в Виннице российские ракеты разрушили медицинский диагностический центр Нейромед, где находились люди и медперсонал.
Об этом говорится в Facebook-сообщении клиники.
Медицинский центр находился на первом этаже дома быта Юбилейный. Сам центр из-за попадания сгорел дотла.
В Нейромеде подчеркивают, что в настоящее время количество пострадавших среди находившихся внутри выясняют.
— Если ваши родные или знакомые находились в месте прилета и не выходят на связь, звоните по телефону — 050-222-03-26 или 59-42-00, — отмечают в медцентре.
В Винницком облсовете сообщают, что все находившиеся внутри диагностического центра погибли.
По состоянию на 16.35 в результате вражеских ракетных обстрелов Винницы погиб 21 человек, среди них трое детей, сообщают в ГСЧС.
За медицинской помощью обратился 91 человек, 52 человека госпитализировали (из них четыре ребенка). В тяжелом состоянии находятся 34 человека.
В настоящее время ведутся поиски 42 человек, с которыми отсутствует связь.
Напомним, что утром РФ нанесла ракетные удары по Виннице. — в результате обстрела разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.
Впоследствии в ГСЧС показали первые фото и видео разрушений с места ракетных обстрелов в Виннице.