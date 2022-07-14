Июль, 14 в 16:41

Сегодня, 14 июля, в Виннице российские ракеты разрушили медицинский диагностический центр Нейромед, где находились люди и медперсонал.

Об этом говорится в Facebook-сообщении клиники.

Медицинский центр находился на первом этаже дома быта Юбилейный. Сам центр из-за попадания сгорел дотла.

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В Нейромеде подчеркивают, что в настоящее время количество пострадавших среди находившихся внутри выясняют.

— Если ваши родные или знакомые находились в месте прилета и не выходят на связь, звоните по телефону — 050-222-03-26 или 59-42-00, — отмечают в медцентре.

В Винницком облсовете сообщают, что все находившиеся внутри диагностического центра погибли.

По состоянию на 16.35 в результате вражеских ракетных обстрелов Винницы погиб 21 человек, среди них трое детей, сообщают в ГСЧС.

За медицинской помощью обратился 91 человек, 52 человека госпитализировали (из них четыре ребенка). В тяжелом состоянии находятся 34 человека.

В настоящее время ведутся поиски 42 человек, с которыми отсутствует связь.

Напомним, что утром РФ нанесла ракетные удары по Виннице. — в результате обстрела разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.

Впоследствии в ГСЧС показали первые фото и видео разрушений с места ракетных обстрелов в Виннице.