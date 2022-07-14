Россия обстреляла Винницу тремя ракетами Калибр — Генштаб
Российские оккупанты сегодня, 14 июля, обстреляли Винницу крылатыми ракетами типа Калибр.
Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, в Виннице было попадание трех крылатых ракет Калибр, две ракеты удалось сбить силами противовоздушной обороны.
— Сегодня враг нанес ракетный удар по населенному пункту Винница. Зафиксировано попадание трех крылатых ракет типа Калибр. При этом две крылатые ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны нашей страны в районе населенного пункта Рахны, – сказал Алексей Громов.
Ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты выпустили Калибры около 11 часов из акватории Черного моря. Запуск совершили из подводной лодки.
Напомним, что утром РФ нанесла ракетные удары по Виннице. В результате обстрела разрушена и повреждена гражданская инфраструктура, известно уже о 17 погибших и около 90 пострадавших. Среди погибших есть маленький ребенок.
Впоследствии в ГСЧС показали первые фото и видео разрушений с места ракетных обстрелов в Виннице.