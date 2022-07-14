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Россия обстреляла Винницу тремя ракетами Калибр — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Россия обстреляла Винницу тремя ракетами Калибр — Генштаб
Фото: ГСЧС

Российские оккупанты сегодня, 14 июля, обстреляли Винницу крылатыми ракетами типа Калибр.

Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, в Виннице было попадание трех крылатых ракет Калибр, две ракеты удалось сбить силами противовоздушной обороны.

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— Сегодня враг нанес ракетный удар по населенному пункту Винница. Зафиксировано попадание трех крылатых ракет типа Калибр. При этом две крылатые ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны нашей страны в районе населенного пункта Рахны, – сказал Алексей Громов.

Ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты выпустили Калибры около 11 часов из акватории Черного моря. Запуск совершили из подводной лодки.

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Напомним, что утром РФ нанесла ракетные удары по Виннице. В результате обстрела разрушена и повреждена гражданская инфраструктура, известно уже о 17 погибших и около 90 пострадавших. Среди погибших есть маленький ребенок.

Впоследствии в ГСЧС показали первые фото и видео разрушений с места ракетных обстрелов в Виннице.

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