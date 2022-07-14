Липень, 14 в 16:41

Сьогодні, 14 липня, у Вінниці російські ракети вщент зруйнували медичний діагностичний центр Нейромед, де саме перебували люди та медперсонал.

Про це йдеться у Facebook-повідомленні клініки.

Медичний центр був розташований на першому поверсі будинку побуту Ювілейний. Сам центр через влучання згорів вщент.

Зараз дивляться

У Нейромеді наголошують, що наразі кількість постраждалих серед тих, хто перебував усередині, з’ясовують.

– Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв’язок, телефонуйне – 050-222-03-26 або 59-42-00, – зазначають у медцентрі.

У Вінницькій облраді повідомляють, що усі, хто був усередині діагностичного центру, загинули.

Станом на 16.35 внаслідок ворожого ракетного обстрілу Вінниці загинула 21 особа, серед них троє дітей, повідомляють у ДСНС.

По медичну допомогу звернулася 91 особа, 52 людини госпіталізували (з них чотири дитини). У важкому стані перебувають 34 особи.

Наразі тривають пошуки 42 осіб, з якими відсутній зв’язок.

Нагадаємо, що зранку РФ завдала ракетних ударів по Вінниці – зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Згодом у ДСНС показали перші фото та відео руйнувань з місця ракетного обстрілу у Вінниці.