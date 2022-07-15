Июль, 15 в 10:11

Ночью российская армия продолжала наносить удары по Днепропетровской области: били Градами и фосфорными боеприпасами.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, враг обстреливал гражданскую инфраструктуру сразу в трех районах области. Били из разного вооружения.

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В Никопольском районе из-за обстрела загорелись емкости с горючим. Бойцы ГСЧС тушили пламя в течение нескольких часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от Градов и фосфорных боеприпасов.

В Криворожском районе враг снова обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.

В Синельниковском районе ракета попала в школу. Там есть серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Сегодня утром в Николаеве во время воздушной тревоги раздалось не менее 10 мощных взрывов. Оккупанты обстреляли учебные заведения. Известно о двух пострадавших.