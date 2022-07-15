Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область фосфорными боеприпасами и Градами
Ночью российская армия продолжала наносить удары по Днепропетровской области: били Градами и фосфорными боеприпасами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, враг обстреливал гражданскую инфраструктуру сразу в трех районах области. Били из разного вооружения.
В Никопольском районе из-за обстрела загорелись емкости с горючим. Бойцы ГСЧС тушили пламя в течение нескольких часов. На месте обстрела были обнаружены обломки от Градов и фосфорных боеприпасов.
В Криворожском районе враг снова обстрелял из ствольной артиллерии парковую зону Зеленодольска.
В Синельниковском районе ракета попала в школу. Там есть серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Сегодня утром в Николаеве во время воздушной тревоги раздалось не менее 10 мощных взрывов. Оккупанты обстреляли учебные заведения. Известно о двух пострадавших.