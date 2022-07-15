Липень, 15 в 10:11

Вночі російська армія продовжувала завдавати ударів по Дніпропетровщині: гатили Градами та фосфорними боєприпасами.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ворог обстрілював цивільну інфраструктуру одразу у трьох районах області. Гатили з різної зброї.

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У Нікопольському районі через обстріл загорілися ємності з пальним. Бійці ДСНС гасили полум’я впродовж кількох годин. На місці обстрілу знайшли уламки від Градів та фосфорних боєприпасів.

У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська.

У Синельниківському районі ракета влучила у школу. Там є серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали.

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Сьогодні зранку у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Окупанти обстріляли навчальні заклади. Відомо про двох постраждалих.