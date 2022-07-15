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Факты / Происшествия

Более 10 мощных взрывов в Николаеве — мэр

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ракета

Сегодня утром, 15 июля, в Николаеве во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

ОБНОВЛЕНО в 09:20

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Мэр города сообщил, что утром российские оккупанты обстреляли учебные заведения. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

Пока известно о двух раненых.

— В этот раз рашисты влупили по Николаеву около 07:50 утра. Они хорошо знали, что именно в это время на улицах уже много людей, – подчеркнул Сенкевич.

Так, в 07:47 в Николаеве прозвучала сирена воздушной тревоги.

Уже через 10 минут глава города Сенкевич сообщил о более чем 10 мощных взрывах.

Он призвал жителей не выходить из укрытий и пообещал впоследствии предоставить больше информации.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео попаданий вражеских ракет в учебные заведения Николаева.

Накануне вечером в Николаеве системы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 142-й день.

Фото: Воздушное командование Восток

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