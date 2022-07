Сегодня утром, 15 июля, в Николаеве во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

ОБНОВЛЕНО в 09:20

Мэр города сообщил, что утром российские оккупанты обстреляли учебные заведения. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

Пока известно о двух раненых.

Так, в 07:47 в Николаеве прозвучала сирена воздушной тревоги.

Уже через 10 минут глава города Сенкевич сообщил о более чем 10 мощных взрывах.

Он призвал жителей не выходить из укрытий и пообещал впоследствии предоставить больше информации.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Twitter-аккаунте опубликовал видео попаданий вражеских ракет в учебные заведения Николаева.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89

— Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022