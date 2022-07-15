Лишился головы: в Одесской области мужчина подорвался на пляже

Июль, 15 в 19:28

В Одесской области в прибрежных водах одного из пляжей произошел взрыв. Местный житель решил поплавать в море, однако вошел в воду и взорвался на неизвестном устройстве.

По данным Оперативного командования Юг, в результате взрыва произошла травматическая ампутация головы. Это уже не первый случай, когда люди подрываются на минах, игнорируя предупреждения местных властей.

В ОК Юг отметили, что после шторма Черное море преподносит опасные сюрпризы местным жителям. Недавно на одном из пляжей в Одесской области обнаружили морскую мину, дрейфующую в нескольких метрах от берега.