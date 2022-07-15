Відірвало голову: в Одеській області чоловік підірвався на пляжі

Липень, 15 в 19:28

В Одеській області у прибережних водах одного з пляжів стався вибух. Місцевий житель вирішив поплавати у морі, проте зайшов у воду та підірвався на невідомому пристрої.

За даними Оперативного командування Південь, внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови. Це вже не перший випадок, коли люди підриваються на мінах, ігноруючи попередження місцевої влади.

В ОК Південь зазначили, що після шторму Чорне море приносить небезпечні сюрпризи місцевим жителям. Нещодавно на одному з пляжів в Одеській області виявили морську міну, яка дрейфувала у декількох метрах від берега.