HIMARS меняют тактику войны: Жданов о ювелирном ударе ВСУ по воинской части РФ в Херсоне

Полученные Украиной ракетные артиллерийские системы HIMARS меняют тактику полномасштабной войны, начатой российской армией. При помощи Himars Вооруженные силы Украины совершили ювелирный удар по воинской части Росгвардии в Херсоне. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Южное направление имеет наибольшее значение — у нас там есть успехи. Мы продвинулись, освободили несколько населенных пунктов, ударили по складах и воинских частях . Впервые мы использовали высокую точность и высокотехнологичность HIMARS, когда нанесли удар по воинской части Росгвардии, расположенной в центре Херсона.

По его словам, удар ВСУ по военному объекту России был двойным, нанеся дополнительные потери оккупантам уже после попадания первого снаряда HIMARS.

— Ракета вошла внутрь здания, фактически взрыв произошел внутри здания, поэтому близлежащие строения практически не пострадали. Сведения о жертвах среди гражданского населения не поступало. То есть настолько ювелирный удар, при чем удар был двойной. Он оказался на уровне курьеза.

В 5 утра был удар по воинской части, утром приехала комиссия во главе со старшими и высшими офицерами. Начали разбирать завалы, достали обломки снаряда HIMARS, пытались его рассмотреть на плацу и примерно в 10.00 на этот плац прилетела вторая ракета.