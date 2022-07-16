Присвоили более 18 млн грн: в Киеве сообщили о подозрении экс-служащим и директору КП

Июль, 16 в 12:41

В Киеве сообщили о подозрении бывшим служащим и директору коммунального предприятия органа Киевского горсовета за присвоение средств на сумму более 18,5 млн грн. Они подписали документы, в которые внесли ложные данные об объемах и завышенной стоимости работ по расчистке и благоустройству столицы.

Должностные лица привлекли коммерческое предприятие для расчистки озера на территории Голосеевского района на основании договора. Однако на самом деле работы не выполнили, а по предварительному сговору незаконно добыли песок, который в дальнейшем использовали для строительства.

Правоохранители провели обыски в столице, Киевской и Житомирской областях по местам жительства фигурантов дела. Следователи сообщили о подозрении трем бывшим служащим и директору предприятия о подозрении в мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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За преступление предусмотрено до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Подозреваемым хотят выбрать меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.