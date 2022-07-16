Привласнили понад 18 млн грн: у Києві повідомили про підозру ексслужбовцям і директору КП

Липень, 16 в 12:41

У Києві повідомили про підозру колишнім службовцям та директору комунального підприємства органу Київської міськради за привласнення коштів на суму понад 18,5 млн грн. Вони підписали документи, до яких внесли неправдиві дані про обсяги та завищену вартість робіт з розчищення та благоустрою столиці.

Службові особи залучили комерційне підприємство для розчищення озера на території Голосіївського району на підставі договору. Однак насправді роботи не виконали, натомість за попередньою змовою незаконно видобули пісок, який надалі використали для будівництва.

Правоохоронці провели обшуки у столиці, Київській та Житомирській областях за місцями проживання фігурантів справи. Слідчі повідомили про підозру трьом колишнім службовцям та директору підприємства про підозру в шахрайстві та службовому підробленні (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

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За злочин передбачено до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років. Наразі підозрюваним хочуть обрати запобіжні заходи. Триває досудове розслідування.