Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Привласнили понад 18 млн грн: у Києві повідомили про підозру ексслужбовцям і директору КП

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Привласнили понад 18 млн грн: у Києві повідомили про підозру ексслужбовцям і директору КП
Фото: Офіс генпрокурора

У Києві повідомили про підозру колишнім службовцям та директору комунального підприємства органу Київської міськради за привласнення коштів на суму понад 18,5 млн грн. Вони підписали документи, до яких внесли неправдиві дані про обсяги та завищену вартість робіт з розчищення та благоустрою столиці.

Службові особи залучили комерційне підприємство для розчищення озера на території Голосіївського району на підставі договору. Однак насправді роботи не виконали, натомість за попередньою змовою незаконно видобули пісок, який надалі використали для будівництва.

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки у столиці, Київській та Житомирській областях за місцями проживання фігурантів справи. Слідчі повідомили про підозру трьом колишнім службовцям та директору підприємства про підозру в шахрайстві та службовому підробленні (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

Зараз дивляться

За злочин передбачено до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років. Наразі підозрюваним хочуть обрати запобіжні заходи. Триває досудове розслідування.

Читайте
Суд наклав арешт на майно нардепа-зрадника Ковальова

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка